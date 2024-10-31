В ЕС назвали варварством отказ разговаривать с Россией об украинском конфликте

То, что страны Европейского союза (ЕС) гордятся тем, что не разговаривают с Москвой по поводу конфликта на Украине, является варварством. Об этом в ходе своего выступления в Вене на дискуссии «Мир в Европе» заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, слова которого передает ТАСС.

Он задался вопросом, когда ЕС наконец договорится с Россией. Ведь, по словам венгерского лидера, положение дел для украинской армии все хуже и хуже: ВС РФ продвигаются, а ВСУ теряют личный состав. Орбан уже сейчас констатирует факт, что Запад вместе с Украиной проиграли войну.

«То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими, — это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство», — констатировал Орбан.

Кроме того, премьер-министр Венгрии сказал, что европейцы отклонили его предложение по урегулированию украинского конфликта.

«И поэтому мы остались с китайцами, и сейчас в сентябре мы с ними организовали в ООН группу «друзья мира», она официально инициирована Китаем... И теперь мы работаем над этим», — подытожил он.

На конференции в Вене выступал и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В своей речи он подчеркнул, что западные страны не смогут повлиять на Россию поставками вооружения на Украину, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Сергей Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью».