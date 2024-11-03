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В США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ капитулируют при победе Трампа на выборах

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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины могут капитулировать в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое мнение YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Он отметил, что у украинцев вряд ли получится устоять.

«Они будут бежать, сдаваться, говорить: «В чем тогда смысл?»» — сказал Макговерн.

По его мнению, распад украинской армии может начаться уже в ноябре, после президентских выборов в Соединенных Штатах.

1 ноября депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что Украина окажется в тяжелом положении вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента США — демократ Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп.

До этого публицист Кристофер Колдуэлл выразил мнение, что новый президент США, которого изберут 5 ноября, будет вынужден сократить объемы помощи Киеву, поскольку не сможет сопротивляться давлению, оказываемому американским обществом.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

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Выборы в США - 2024
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