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Премьер Венгрии рассказал, что будет с Украиной в случае победы Трампа на выборах в США

Орбан: если президентом США станет Трамп, то ЕС не потянет конфликт на Украине

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Marton Monus/Reuters

Если республиканец Дональд Трамп станет президентом США и откажется от поддержки Украины ради мирных переговоров, то Европа одна не сможет вынести бремя украинского конфликта, и ей придется встать на «путь мира». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что 7 ноября в Будапеште состоится саммит Европейского политического сообщества. На этом мероприятии нужно попытаться изменить ситуацию, в которую попала Европа, поскольку сейчас «ее место в углу, она сидит на табуретке, а американцы и русские сидят на тронах и разговаривают», отметил Орбан.

По его словам, если в США к власти придет сторонник мира, то Европа не сможет продолжать провоенную политику.

«Европа одна не сможет вынести бремя этой войны, куда, на мой взгляд, безответственно вступила, точнее, куда ее втянули руководители евроучреждений», — сказал венгерский премьер.

Если США пойдут по мирному пути урегулирования украинского конфликта, то и Европе «придется приспособиться», добавил Орбан.

По его мнению, в США дует ветер перемен, и на смену демократам приходят республиканцы.

Также в эфире радиостанции Орбан заявил, что западный мир стоит на пороге больших перемен, которые принесут президентские выборы в США и укрепление патриотических сил в Европе. Он отметил, что подавляющее большинство европейцев выступают за мир, против миграции и гендера.

Ранее Орбан захотел провести беседу с Трампом после выборов с целью урегулировать конфликт на Украине.

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