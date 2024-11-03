Журналист издания «Украинская правда» («УП») Михаил Дубинянский выразил мнение, что Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме по вопросу зависимости от результатов американских выборов.

Автор материала считает, что очередные выборы в США значат для Украины ничуть не меньше, чем для Южной Кореи 1950-х или для Вьетнама 1960-х. В связи с этим 5 ноября 2024 года может занять слишком заметное место среди поворотных дат новейшей украинской истории.

Автор статьи отмечает, что с точки зрения американского электората, украинский конфликт несопоставим с войнами в Корее или во Вьетнаме, где сражались тысячи американских граждан.

Согласно материалу «УП», критическая зависимость Украины от военной и финансовой поддержки США — это реальность, существующая уже сейчас. При этом, как считает Дубинянский, для украинцев предпочтительней победа демократа Камалы Харрис, однако политики в Киеве также пытаются не портить отношения с ее соперником Дональдом Трампом.

«Американскому избирателю Украину преподносят как источник потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Харрис пугает соотечественников возможной победой Путина; Трамп – гипотетическим втягиванием США в Третью мировую войну», — сказано в статье.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут капитулировать в случае победы Трампа. Публицист Кристофер Колдуэлл также заявлял, что новый президент США будет вынужден сократить объемы помощи Киеву, поскольку не сможет сопротивляться давлению, оказываемому американским обществом.

Ранее Дмитрий Медведев оценил значение выборов в США для России.