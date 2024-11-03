Кандидат в президенты Молдавии выступил за сотрудничество с СНГ

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что в случае победы на выборах будет вступать за развитие сотрудничества с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Его слова передает ТАСС.

Пространство СНГ — это сфера наших интересов. И с этими государствами у нас существуют хорошие торгово-экономические отношения, культурные связи, поэтому эти связи нам следует развивать», — заявил политик.

3 ноября сообщалось, что самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве.

В воскресенье в в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее глава Гагаузии заявила, чего жители региона ждут от властей Молдавии.