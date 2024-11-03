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Самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве

ЦИК: самая высокая явка на выборах президента Молдавии за рубежом — в Москве

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Vladislav Culiomza/Reuters

Самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдавии за рубежом оказалась в Москве. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центризбиркома страны Анжелу Караман.

«Больше всего граждан реализовали свое избирательное право в Москве (Российская Федерация) – более 2400 и 2100 избирателей (на двух избирательных участках)», — сказала она.

В румынском Бухаресте проголосовали более 2400 избирателей, в итальянской Брешии около 1700 избирателей, в итальянской Падуе более 1600 избирателей.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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