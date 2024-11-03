Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии зафиксировали более 100 нарушений на выборах президента

РИА Новости: на выборах президента Молдавии зафиксировали 141 нарушение

close
Global Look Press/Vladislav Culiomza/Reuters

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение и передали эту информацию общественной организации Promo-LEX. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил руководитель ассоциации Николай Панфил, команда обработала все эти случаи.

«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев», — сообщил он.

Большая часть случаев связана с техническими проблемами, которые возникли во время регистрации. 25 инцидентов касаются взломов и повреждений урн, а также отсутствия пломб.

Также в списке имеются нарушения тайны голосования, приостановка видеосъемки, прекращение голосования, агитация, проблемы со списками, организованная перевозка избирателей.

На день выборов организация направила по одному наблюдателю на все 614 избирательных участков. Помимо прочего, за процессом следят 89 мобильных групп.

Считается, что шансы кандидатов в президенты Молдавии — действующего главы государства Майи Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло — практически равны. Однако в сети появились три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами