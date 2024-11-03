В Молдавии зафиксировали более 100 нарушений на выборах президента

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение и передали эту информацию общественной организации Promo-LEX. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил руководитель ассоциации Николай Панфил, команда обработала все эти случаи.

«Наша команда обработала 141 дело со статусом инцидента, из которых в настоящий релиз вошли 109 подтвержденных случаев», — сообщил он.

Большая часть случаев связана с техническими проблемами, которые возникли во время регистрации. 25 инцидентов касаются взломов и повреждений урн, а также отсутствия пломб.

Также в списке имеются нарушения тайны голосования, приостановка видеосъемки, прекращение голосования, агитация, проблемы со списками, организованная перевозка избирателей.

На день выборов организация направила по одному наблюдателю на все 614 избирательных участков. Помимо прочего, за процессом следят 89 мобильных групп.

Считается, что шансы кандидатов в президенты Молдавии — действующего главы государства Майи Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло — практически равны. Однако в сети появились три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.