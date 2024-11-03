Глава Гагаузии заявила, чего жители региона ждут от властей Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале сообщила, что проголосовала во втором туре президентских выборов в Молдавии.

Она отметила, что отдала голос «против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в средствах массовой информации и социальных сетях».

Гуцул подчеркнула, что жители Гагаузской автономии и всей Молдавии хотели бы жить в таком обществе, где власть будет уважать конституционные права каждого гражданина, не будет разделять людей по национальности и языку.

В свою очередь президент Молдавии Майя Санду после голосования во втором туре выборов главы государства заявила, что ее голос был отдан «ради будущего» страны.

3 ноября в Молдавии проходит второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий президент Майя Санду набрала 42,49% голосов, а бывший генпрокурор республики Александр Стояногло — 25,95% голосов. Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся.

Ранее Санду заявила об угрозе подкупа избирателей во втором туре выборов в Молдавии.