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В Крыму намерены подсчитать ущерб от похищенных Украиной пенсий

Константинов: в Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат

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Unsplash

В Крыму планируют подсчитать ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и социальных выплат у крымчан. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Оценим объем ущерба, нанесенного банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. Это в том числе и пенсии, соцвыплаты», — сказал он.

В сентябре Константинов сообщил, что после начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине крымские власти предоставят юридически оформленные документы об ущербе Крыму со стороны Киева, это будет одной из основ будущего переговорного процесса по решению ситуации на Украине.

В конце августа сообщалось, что больше 20 исков крымских компаний к украинским властям из-за водной блокады находятся на рассмотрении в Арбитражном суде республики.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее Крым передал в МИД материалы по ущербу от блокад полуострова Украиной.

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