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В Крыму рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине

Константинов: данные об ущербе Крыму будут в основе переговоров по Украине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

После начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине крымские власти предоставят юридически оформленные документы об ущербе Крыму со стороны Киева, это будет одной из основ будущего переговорного процесса по решению ситуации на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Вот тогда (после начала переговорного процесса по Украине – прим. ред.) нами и будут представлены юридически оформленные претензионные документы, в которых будет отражён ущерб Крыма, нанесённый нацистским режимом, существовавшим под крылом Запада.

Это станет одной из основ переговорного процесса», - подчеркнул он.

По словам Константинова, в Крыму сохранена рабочая группа по оценке ущерба, который Киева причинил российскому региону.

В конце августа сообщалось, что больше 20 исков крымских компаний к украинским властям из-за водной блокады находятся на рассмотрении в Арбитражном суде республики.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее Крым передал в МИД материалы по ущербу от блокад полуострова Украиной.

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