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Больше 20 крымских фирм подали иски к Украине из-за водной блокады

ТАСС: иски к Украине из-за водной блокады подали 25 крымских фирм

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Больше 20 исков крымских компаний к украинским властям из-за водной блокады находятся на рассмотрении в Арбитражном суде республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что на данный момент в процессе рассмотрения находится 23 дела, ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и Государственное агентство водных ресурсов Украины.

22 августа были вынесены первые решения еще по двум делам: от ООО «Торгово-промышленная компания «Инфокар» о взыскании 93,7 млн рублей и ООО «Чернышевское 22» на 86,6 млн рублей. Суд постановил оба иска удовлетворить в полном объеме.

До этого спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти полуострова передали в министерство иностранных дел России материалы об ущербе, который принесли полуострову водная и энергетическая блокады со стороны Украины.

Он отметил, что в пакет документов вошли решения Верховного и Арбитражного судов республики, в которых были удовлетворены иски крымского правительства и Общественной палаты.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду.

Ранее Крым выдвинул новые требования к Украине.

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