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Суд признал право крымчан требовать от Украины компенсацию за водную блокаду

В Крыму признали право жителей на компенсацию за водную блокаду полуострова

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Unsplash

Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады», — уточнил Константинов.

Он напомнил, что в настоящее время ущерб от блокады полуострова оценивают в сумму, превышающую 3 млн рублей.

В июне арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны республики убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Крым выдвинул новые требования к Украине.

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