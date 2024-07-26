Крым передал в МИД материалы по ущербу от блокад полуострова Украиной

Власти Крыма передали в Министерство иностранных дел России материалы об ущербе, который принесли полуострову водная и энергетическая блокады со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Спикер отметил, что в пакет документов вошли решения Верховного и Арбитражного судов республики, в которых были удовлетворены иски крымского правительства и Общественной палаты. Аналогичный набор материалов был направлен послу по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику.

«Уверен, что претензии по нанесенному Украиной ущербу нужно формировать не только Республике Крым, но и остальным субъектам России, которые уже понесли немалые потери. И пусть ни у одного из украинских военных преступников не будет сомнений, что в конечном итоге они неминуемо понесут заслуженное наказание по всей строгости закона», — добавил Константинов.

12 июля Верховный суд Крыма удовлетворил иск Общественной палаты о признании права жителей полуострова требовать от Украины компенсацию за водную блокаду. Константинов напомнил, что ущерб от действий украинского правительства оценивают в сумму, превышающую 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что Крым выдвинет новые претензии к Украине.