Доля стран БРИКС в мировой экономике больше, чем у западных государств. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Говоря о недавнем саммите БРИКС в Казани, венгерский премьер отметил, что если бы он прошел 20 лет назад, то это бы не стало серьезной новостью.

«А сейчас доля этих стран по мировым экономическим показателям больше, чем экономика западного мира», — сказал Орбан.

Также он анонсировал «саммит западного мира» — Европейского политического сообщества, который пройдет 7 ноября в Будапеште. Премьер назвал это мероприятие «самым большим дипломатическим событием в истории Венгрии». По его словам, саммит посетят более 40 лидеров стран Запада, чтобы обсудить проблемы Европы и геополитические изменения в мире после выборов в США.

23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что доля государств БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран «Большой семерки» в 2024 году. Доля государств БРИКС по паритету покупательной способности в этом году составит 36,7%, тогда как у G7 этот показатель будет чуть более 30% с учетом того, что 30% было в 2023 году, отметил российский лидер.

Ранее Путин объяснил причину экономической устойчивости БРИКС.