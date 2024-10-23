Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой»

Доля государств БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю стран «Большой семерки» (G7) в 2024 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«В большинстве государств объединения в среднесрочной перспективе ожидается опережающий темп развития», — сказал российский лидер.

Согласно статистике, которую привел Путин, в 2024–2025 годах экономики стран БРИКС в среднем вырастут на 3,8%, тогда как мировой ВВП вырастет на 3,2–3,3%.

При этом доля государств БРИКС по паритету покупательной способности в этом году составит 36,7%, тогда как у G7 этот показатель будет чуть больше 30%, а 30% было в 2023 году, отметил Путин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

18 октября на деловом форуме БРИКС в Москве российский лидер сообщил, что совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) стран БРИКС уверенно превышает показатели стран G7 и составляет более $60 трлн. По словам Путина, этот показатель продолжает расти. Он напомнил, что в 1992 году показатель доли G7 в мировом ВВП составлял 45,5%, а у стран БРИКС — 16,7%. В 2023 году доля стран БРИКС в мировом ВВП была равна 37,4%, G7 — 29,3%.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал число проектов, профинансированных Новым банком развития БРИКС.