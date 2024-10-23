Путин объяснил причину экономической устойчивости БРИКС

Страны БРИКС демонстрируют устойчивость благодаря ответственной экономической политике. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Что касается экономики стран БРИКС, в целом, они демонстрируют достаточную устойчивость, благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике наших правительств», — сказал Путин.

23 октября Путин также назвал магистральные направления сотрудничества стран БРИКС. Участники объединения будут сотрудничать в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков оценил переговоры Путина с лидерами стран на саммите БРИКС.