Выборы в Молдавии признаны состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся. Об этом сообщает ТАСС.

Явка во втором туре выборов президента Молдавии превысила 20%.

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение и передали эту информацию общественной организации Promo-LEX.

Считается, что шансы кандидатов в президенты Молдавии — действующего главы государства Майи Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло — практически равны. Однако в сети появились три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.