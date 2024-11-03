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Опрос показал шансы кандидатов на втором туре выборов президента Молдавии

Опрос iData: шансы Санду и Стояногло на победу на выборах президента почти равны

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Шансы кандидатов в президенты Молдавии – действующего главы государства Майси Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло – практически равны. Об этом со ссылкой на опрос компании iData сообщает РИА Новости.

Социологическая компания iData обнародовала три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

В «базовом» варианте результатов выборов, где учитываются только определившиеся избиратели, Санду, как предполагается, наберет 55,2%, Стояногло — 44,8%. Если к этим данным прибавить диаспору, получится 52,2 против 47,8.

В случае, если граждане проголосуют так же, как в первом туре 20 октября, у Санду будет 51,1, у ее соперника — 48,9.

Как отмечает РИА Новости, глава компании Михай Бологан подчеркнул при этом, что действительная структура общества в Молдавии отличается от выборки социологов, поэтому возможны различные варианты развития события. Кроме того, статистическая погрешность составляет 3%.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в ЕС. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.

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