Опрос показал шансы кандидатов на втором туре выборов президента Молдавии

Шансы кандидатов в президенты Молдавии – действующего главы государства Майси Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло – практически равны. Об этом со ссылкой на опрос компании iData сообщает РИА Новости.

Социологическая компания iData обнародовала три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

В «базовом» варианте результатов выборов, где учитываются только определившиеся избиратели, Санду, как предполагается, наберет 55,2%, Стояногло — 44,8%. Если к этим данным прибавить диаспору, получится 52,2 против 47,8.

В случае, если граждане проголосуют так же, как в первом туре 20 октября, у Санду будет 51,1, у ее соперника — 48,9.

Как отмечает РИА Новости, глава компании Михай Бологан подчеркнул при этом, что действительная структура общества в Молдавии отличается от выборки социологов, поэтому возможны различные варианты развития события. Кроме того, статистическая погрешность составляет 3%.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

21 октября Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку 100% бюллетеней в рамках референдума по членству в ЕС. В государственном органе заявили, что курс на вступление в региональное содружество поддержали 50,46% граждан. Против, в свою очередь, проголосовали 49,54% избирателей.

Ранее в МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии.