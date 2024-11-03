Противник Санду на выборах в Молдавии рассказал о своих действиях в случае победы

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло займется подготовкой к честным выборам в парламент страны в случае своей победы. С соответствующим заявлением он выступил в день начала второго тура президентских выборов в Молдавии, передает ТАСС.

«Первые действия будут связаны с обязательным проведением будущих парламентских выборов в свободной и демократической обстановке», — отметил он.

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

В первом туре голосования 20 октября Санду набрала 42,49% голосов, а Стояногло — 25,95% голосов. В соответствии с решением ЦИК, для проведения выборов будет открыто 2219 избирательных участков, в том числе 1 988 на территории самой страны, включая 30 участков для граждан Молдавии, проживающих на левом берегу Днестра.

Ранее опрос показал шансы кандидатов на втором туре выборов президента Молдавии.