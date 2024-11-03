Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени сбежит с Украины. Таким мнением поделился немецко-финский предприниматель Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X.

«Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главные цели Зеленского. По его мнению, среди них — как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы».

Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что западные страны предложат нынешнему украинскому лидеру пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону.

До этого газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, писала, что Зеленский измотан и напряжен.

Издание подчеркивало, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.