Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предприниматель Дотком спрогнозировал побег Зеленского с Украины

Бизнесмен Дотком считает, что Зеленский скоро сбежит с Украины

close
Hannah McKay/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени сбежит с Украины. Таким мнением поделился немецко-финский предприниматель Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X.

«Все кончено. Зеленский скоро сбежит с Украины», — написал он.

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главные цели Зеленского. По его мнению, среди них — как можно дольше удержаться у власти и «набить карманы».

Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что западные страны предложат нынешнему украинскому лидеру пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону.

До этого газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, писала, что Зеленский измотан и напряжен.
Издание подчеркивало, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами