Страны Запада предложат украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пойти на выборы, после которых он в любом случае проиграет, так как перестал быть угодным Вашингтону. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Как американцы будут избавляться от надоевших и проворовавшихся дураков… им будет предложено пойти на выборы после заморозки войны по линии фронта», — отметил он, имея в виду Зеленского.

По словам депутата Рады, если Зеленский согласится, то «европейские и американские друзья из СМИ утопят их» за месяц, сделав ставку на нового кандидата, который был бы более выгоден Соединенным Штатам, а если откажется, то «все внезапно поменяется внутри».

До этого The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, писала, что Зеленский измотан и напряжен.

Издание подчеркивало, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

2 ноября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.