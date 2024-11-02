Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень истощены, однако замены действующим на фронте бригадам нет. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Он назвал кадровую проблему главным недостатком украинской армии.

«Я слышу от своих людей в украинской армии – бригады и солдаты очень истощены. Они воюют уже много недель. У них нет таких ресурсов, как у России. Украина – гораздо меньшее государство, и в этом главная проблема», – сказал Репке.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ. Она также рассказала, что сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть вооруженных сил находится в тылу.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск. По словам Зеленского, порой он получает информацию, что на том или ином направлении количество войск составляет 1 к 8 в пользу России. И тогда возникает выбор: отходить войскам или оставаться.

Ранее украинская журналистка рассказала о запрете Зеленского говорить об отступлении.