Медведев заявил о намерении Зеленского «набить карманы»

Одна из главных целей президента Украины Владимира Зеленского — как можно дольше удержаться у власти. Таким мнением с RT поделился зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что власти Украины действуют из простых интересов.

«Задача номер два — это набить карманы. Вот эти огромные деньги, которые поступают в бюджет Украины, — я не имею в виду еще поставку оружия, но и деньги в бюджет Украины, — мы же понимаем, как они расходуются», — сказал Медведев.

Также заместитель председателя Совбеза заявил, что на боевых действиях, проходящих на территории Украины, зарабатывают США. Он подчеркнул, что при помощи создаваемых кризисов Штаты пытаются управлять миром.

Медведев добавил, что президентские выборы в США ничего не изменят для России, так как «позиции кандидатов отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения нашей страны».

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.