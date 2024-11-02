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Американские чиновники рассказали о состоянии Зеленского

NYT: Зеленский измотан и напряжен, а также обеспокоен неудачами ВСУ на фронте

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский измотан и напряжен. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев.

По их словам, во время встречи с Зеленским он показался им измотанным и напряженным, обеспокоенным из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, а также в отношении выборов в США.

Издание подчеркивает, что на Украине сегодня моральный дух подрывается из-за продвижения российских войск, а также из-за того, что западная поддержка и поток поставок заканчиваются.

2 ноября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

29 октября американская газета The New York Times сообщила, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского предусматривает передачу ракет Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров. Источник в американском правительстве назвал этот запрос «абсолютно невыполнимым».

Ранее сообщалось, что украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому.

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