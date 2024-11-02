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В МИД РФ назвали «перформансом» заявления Украины об обмене военнопленными

МИД: Украина создает видимость усилий по возвращению пленных для давления на РФ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Киев создает видимость усилий по возвращению пленных украинских военных, чтобы оказывать давление на Москву. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги о желании неназванного государства стать «защищающей державой», чтобы помочь военнопленным на российской территории. Дипломат подчеркнула, что подобные слова являются «политическим перформансом», целью которого является предотвращение волнений на Украине.

«Киевский режим <...> создает видимость неких международных усилий, которые должны быть <...> направлены на то, чтобы оказывать на РФ некое давление», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что в реальности Москва и Киев на регулярной основе и по отработанной схеме проводят обмены пленными солдатами. Соответствующими вопросами занимаются «уполномоченные лица», уточнила дипломат.

2 ноября Сибига рассказал о том, как прошла конференция по вопросам прав человека в Канаде. По его словам, на мероприятии представители одной из стран — участниц заявили о ее желании стать державой-покровительницей для находящихся в РФ украинских граждан. В том числе это касается пленных военных.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к украинским солдатам. При этом имеющиеся механизмы не позволяют Киеву защитить права граждан на российской территории, добавил он.

Ранее в ОАЭ рассказали о содействии обмену пленными между РФ и Украиной.

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