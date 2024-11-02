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В РФ обвинили Украину в попытках политизировать обмен пленными

Москалькова: РФ и Украине надо наладить конструктивный диалог по обмену пленными

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Москва призывает Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости активизировать работу по обмену пленными между Москвой и Киевом. По словам омбудсмена, эта тема имеет большое гуманитарное значение и полностью соответствует международным нормам.

«Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких», — говорится в заявлении.

При этом Москалькова обратила внимание, что украинское руководство пытается политизировать процесс обмена пленными солдатами. Из-за этого из 935 бойцов, которых Москва предложила к обмену в 2024 году, Киев согласился забрать только 279.

«Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу», — подчеркивается в публикации.

2 ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что некая страна изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ военнопленных. В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала все эти высказывания «политическим перформансом». По ее мнению, Киев лишь создает видимость усилий по возвращению пленных, чтобы оказывать давление на Москву.

Ранее в ОАЭ рассказали, что помогли РФ и Украине обменять тысячи пленных солдат.

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