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В СПЧ хотят запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными

Фадеев: СПЧ выступит с инициативой об ограничении участия наемников ВСУ в обмене

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Совет при президенте РФ по правам человека планирует выступить с инициативой, которая позволит ограничить участие иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в процедуре обмена военнопленными. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Очень важный аспект, иностранные наемники (ВСУ — прим. ред.), взятые в плен, уличенные в совершении преступления, не могут быть обменяны… Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», — сказал Фадеев.

По словам главы СПЧ, правительство и граждане России поддержат подобную инициативу.

До этого военный эксперт Александр Свинухов объяснил, что побуждает иностранных граждан вступать в ряды Вооруженных сил Украины. В первую очередь, по его словам, это денежное вознаграждение.

Ранее Верховная рада одобрила законопроект о получении гражданства иностранными наемниками.

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