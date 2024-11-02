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Одна страна согласилась стать покровительницей украинцев в России

Глава МИД Сибига: одна страна согласилась стать покровительницей украинцев в РФ

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На конференции в Канаде представители одной страны выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинцам, в том числе военнопленным. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Мельник.

По словам дипломата, Россия отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к этим лицам, а действующие инструменты не позволяют защитить права украинцев.

Механизм работы держав-покровительниц прописан в Женевских конвенциях. Одна из сторон конфликта, в данном случае Россия и Украина, назначит державу-покровительницу из нейтральных стран для защиты своих интересов на вражеской территории.

Конференция по вопросам прав человека с участием глав МИД прошла в Канаде 30 и 31 октября. Ватикан, Катар и ЮАР заявили о готовности стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей на родину, сообщила канадский министр иностранных дел Мелани Джоли.

Кроме того, Литва и Катар заявили о готовности помочь в обмене военнопленными, сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу поблагодарил ОАЭ за помощь в обменах военнопленными с Украиной, которые регулярно происходят при успешной посреднической роли Абу-Даби.

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