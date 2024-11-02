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Экс-спецпредставителя Госдепа по Украине обвинили в популизме из-за слов о выводе войск РФ

Рогов: заявление Волкера о возможном выводе войск с Украины является популизмом

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РИА Новости

Заявление бывшего специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о возможном выводе российских войск из зоны конфликта по требованию Дональда Трампа является «популизмом». Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Подобные заявления (Волкера. — «Газета.Ru»), — обычный популизм для внутриамериканского потребления», — сказал он.

По его словам, Трамп «может требовать все что угодно», но только не от Российской Федерации.

«Кто-кто, а Трамп четко знает, что подобным тоном с Россией и нашим президентом точно говорить не стоит», — считает Рогов.

Он добавил, что у Волкера нет доступа к Трампу, поэтому не стоит всерьез рассматривать заявления экс-спецпредставителя Госдепа.

1 ноября Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи заявил, что Трамп в случае победы на президентских выборах в США может потребовать от России отвести войска из зоны боевых действий на Украине. По его словам, Трамп может позвонить президенту РФ Владимиру Путину с таким требованием, установив срок до 20 января — даты вступления в должность.

Ранее Путин заявил, что России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира.

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