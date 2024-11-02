Волкер рассказал, как Трамп может добиться мира на Украине до инаугурации

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, если одержит победу на выборах главы государства 5 ноября, может потребовать от Москвы отвести войска в зоне специальной военной операции до момента своей инаугурации. Об этом сообщил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина».

По мнению Волкера, Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и «потребовать отвода войск».

«Например, до 20 января», — предположил политик, назвав традиционную дату инаугурации.

Волкер спрогнозировал, что Трамп может пойти на такой шаг не сразу после выборов главы государства, а позже.

«Сделает ли он это, мы не знаем», — резюмировал он.

11 сентября Трамп в ходе предвыборных дебатов со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. Он подчеркнул, что сделает это «быстро». По словам республиканца, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обещания Трампа завершить украинский конфликт за сутки, отмечал, что это невозможно и в данном случае вряд ли «есть волшебная палочка».

Ранее Трамп назвал два компонента для завершения конфликта на Украине.