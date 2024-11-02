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Захарова прокомментировала приказ Кадырова «не брать пленных»

Захарова: приказ Кадырова «не брать пленных» был отменен, ВСУ имеют на это право

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Приказ главы  Чечни  Рамзана Кадырова  «не брать пленных» был отменен, военнослужащие  Вооруженных сил  Украины  (ВСУ) имеют на это право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает «Лента.ру».

По ее словам, желающие сдаться в плен должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них.

2 ноября Кадыров отменил приказ военным из региона, принимающим участие в боевых действиях, не брать в плен украинских солдат.

29 октября дроны ВСУ впервые атаковали Чечню, повредив пустующее здание на территории Российского университета спецназа. Учебное заведение находится в городе Гудермесе.

Впоследствии глава республики поручил чеченским командирам, участвующим в специальной военной операции (СВО), не брать в плен украинских солдат. Кадыров подчеркнул, что ВСУ ждет «такое возмездие, которое им и не снилось».

Ранее Кадыров раскрыл потери ВСУ при ударе по генштабу в Киеве.

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