Кадыров отменил приказ чеченским военным не брать в плен бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ военным из региона, принимающим участие в боевых действиях, не брать в плен украинских солдат. О своем решении руководитель республики сообщил в личном Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что за последние несколько дней получил более 2000 писем от жителей Украины. Их отправляли женщины и мужчины, которые оказались на фронте не по собственной воле.

«Они просят отменить <...> данный мною приказ не брать в плен бойцов ВСУ. <...> Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — отметил глава Чечни.

По его словам, все обратившиеся к нему украинцы осознают, что оказались в тяжелой ситуации из-за «западной трусости и подлости».

«Отвечаю всем заявителям <...> приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — написал Кадыров.

29 октября дроны ВСУ впервые атаковали Чечню, повредив пустующее здание на территории Российского университета спецназа. Учебное заведение находится в городе Гудермесе.

Впоследствии глава республики поручил чеченским командирам, участвующим в специальной военной операции (СВО), не брать в плен украинских солдат. Кадыров подчеркнул, что ВСУ ждет «такое возмездие, которое им и не снилось».

Ранее руководитель Чечни опубликовал видео с захваченным в зоне СВО украинским бронеавтомобилем.