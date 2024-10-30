Кадыров раскрыл потери ВСУ при ударе по генштабу в Киеве

Девять украинских военных погибли, еще 17 получили ранения в результате удара возмездия за атаку на Российский университет спецназа имени Путина в Гудермесе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что воздушно-космические силы России нанесли два удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Герань» по центру управления беспилотных систем Генштаба Вооруженных сил Украины в Киеве.

Кадыров подчеркнул, что информация о погибших и раненых военных была получена через перехваченные радиопереговоры украинцев.

Накануне глава Чечни сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики. Позднее он сообщил, что под удар в РУС попали украинские военнопленные, они не выжили. Он заявил, что в каждом стратегическом объекте в регионе содержатся до 10 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе на территории университета спецназа.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.