Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ после атаки БПЛА по Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил всем чеченским командирам, принимающим участие в специальной военной операции, не брать в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это решение связано с атакой украинского беспилотника по территории республики, пишет Telegram-канал Baza.

Кадыров пообещал украинцам «такое возмездие, которое им и не снилось».

«Они нас укусили, мы уничтожим... Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов», — сказал он.

До этого Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, который обладает дальностью полета около 1300 км и развивает скорость до 140 км/ч. Вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее в сети появились кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.