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Лукашенко назвал Белоруссию «страной хлеба»

Лукашенко заявил, что белорусы «живут в раю» в сравнении с некоторыми странами

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Dmitri Lovetsky/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на празднике в Гродненской области, заявил, что белорусы «живут в раю в сравнении с тем, как живет мир». Его слова передает ТАСС.

«Как воруют, как растаскивают страны, как уничтожают людей, потому что они имеют другой цвет кожи», — сказал он.

Президент страны также назвал Белоруссию «страной хлеба» и «территорией мира».

Также Лукашенко заявил, что в Белоруссии существует «диктатура стабильности, безопасности и добра». Он отметил, что в Белоруссию с удовольствием приезжают иностранные граждане, которые отмечают чистоту, безопасность и комфорт в стране. Президент подчеркнул, что привлекательность страны необходимо сохранить, «чего бы это ни стоило».

23 октября Лукашенко заявлял, что президент России Владимир Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы в том случае, если будет заключено перемирие между Киевом и Москвой.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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