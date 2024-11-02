Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть диктатура стабильности

В Белоруссии существует диктатура, это диктатура стабильности и безопасности. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

«Уже около миллиона человек, приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, доброты и гостеприимства», — сказал он.

Лукашенко отметил, что в Белоруссию с удовольствием приезжают иностранные граждане. Президент добавил, что иностранные туристы отмечают чистоту, безопасность и комфорт в стране. Президент подчеркнул, что привлекательность Белоруссии нужно сохранить, «чего бы это ни стоило».

Также Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны Европейского союза.

23 октября Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы в том случае, если будет заключено перемирие между Киевом и Москвой.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.