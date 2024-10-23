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Лукашенко объяснил, чего Путин хочет добиться от Запада

Лукашенко: Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие

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Константин Завражин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие в том случае, если будет заключено перемирие. Об этом журналисту «Би-би-си» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого цитирует информационное агентство БелТА.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы не начали подвозить на Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины. Вот этого не должно быть», — пояснил Лукашенко.

По словам белорусского президента, Москва и Минск приняли общую концепцию по урегулированию конфликта на Украине, в основе которой — необходимость переговоров.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республиканец Дональд Трамп вряд ли сможет быстро завершить войну на Украине в случае победы на президентских выборах в США.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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