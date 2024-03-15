Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором

Лукашенко спокойно отреагировал на то, что его называют диктатором за рубежом

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, спокойно отнесся к тому, что за рубежом его часто называют диктатором, по его словам, важно то, что страна сохранила богатства народа, суверенитет, безопасность и мир на родной земле. С таким заявлением белорусский президент выступил на встрече, приуроченной к 30-летию конституции Белоруссии, его слова приводит агентство «Sputnik. Беларусь».

«Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для людей», — отметил он.

В конце февраля МИД Белоруссии сообщал, что Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, которые пытаются террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. В дипведомстве отметили, что Брюссель поддерживает исключительно прозападные, русофобские и националистические силы. Поэтому Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей, заключили в МИД.

Ранее Лукашенко и Путин переговорили по телефону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами