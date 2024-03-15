Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, спокойно отнесся к тому, что за рубежом его часто называют диктатором, по его словам, важно то, что страна сохранила богатства народа, суверенитет, безопасность и мир на родной земле. С таким заявлением белорусский президент выступил на встрече, приуроченной к 30-летию конституции Белоруссии, его слова приводит агентство «Sputnik. Беларусь».

«Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для людей», — отметил он.

В конце февраля МИД Белоруссии сообщал, что Евросоюз осознанно поддерживает и финансирует экстремистов, которые пытаются террористическими методами свергнуть власть в Белоруссии. В дипведомстве отметили, что Брюссель поддерживает исключительно прозападные, русофобские и националистические силы. Поэтому Евросоюз осознанно поддерживает преступников, финансирует экстремистов и ориентируется на террористические способы достижения своих целей, заключили в МИД.

Ранее Лукашенко и Путин переговорили по телефону.