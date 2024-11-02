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Лукашенко обвинил страны Запада в желании уничтожить Белоруссию и Россию

Лукашенко: РФ не собирается через Белоруссию нападать на ЕС

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается через территорию республики нападать на соседние страны Европейского союза. Его слова приводит РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не собираются воевать со странами НАТО. По его словам, это они поставили цель уничтожить Белоруссию и РФ и ищут для этого причины.

23 октября Александр Лукашенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы в том случае, если будет заключено перемирие между Киевом и Москвой.

По словам белорусского президента, Москва и Минск приняли общую концепцию по урегулированию конфликта на Украине, в основе которой — необходимость переговоров.

Позже Лукашенко призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий ради спасения жизни людей. Также, по мнению белорусского лидера, если конфликт с двух сторон, то обязательно виновата в чем-то не только одна сторона, но и другая.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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