Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хаменеи пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом»

Хаменеи: Израиль и США получат сокрушительный ответ за действия против Ирана

close
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США последствиями за их действия, направленные против Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство ICANA.

По словам Хаменеи, еврейское государство и Штаты «обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления».

2 ноября сообщалось, что высший национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Член комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаил Косари отметил, что этот ответ станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Ранее в Иране оценили технические возможности страны для производства ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами