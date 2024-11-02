Хаменеи пригрозил США и Израилю «сокрушительным ответом»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил Израилю и США последствиями за их действия, направленные против Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство ICANA.

По словам Хаменеи, еврейское государство и Штаты «обязательно получат сокрушительный ответ на то, что делают по отношению к Ирану, иранской нации и фронту сопротивления».

2 ноября сообщалось, что высший национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Член комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаил Косари отметил, что этот ответ станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Ранее в Иране оценили технические возможности страны для производства ядерного оружия.