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В Иране приняли решение о военном ответе Израилю

Депутат Косари: Совет нацбезопасности Ирана решил дать военный ответ Израилю

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Ammar Awad/Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эсмаил Косари, передает Didban Iran.

По словам Косари, военный ответ Ирана на израильский удар станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Парламентарий подчеркнул, что «группы сопротивления» на Ближнем Востоке объединятся с иранскими вооруженными силами для того, чтобы ответить Израилю.

Косари добавил, что новый ответ окажется «намного мощнее операции «Правдивое обещание — 2», представлявшей собой ракетный удар Ирана по Израилю 1 октября.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдах» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможный удар Ирана по Израилю до выборов в США.

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