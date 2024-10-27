На Западе заявили об ударах Израиля по двум объектам ВПК Ирана

Израиль поразил центр производства ракет Ирана в Ходжире и военный комплекс Ирана Парчин в пригороде Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.

Младший аналитик аналитического центра CNA в Вашингтоне Декер Эвелет заявил, что данные об ударах подтверждаются спутниковыми снимками компании Planet Labs, согласно которым в Парчине уничтожены три строения, в которых производилось твердое топливо, а также склад.

При этом американское издание Axios сообщило, что удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. По данным издания, были выведены из строя критические компоненты для разработки таких ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Перед этим Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам. Издание Sky News Arabia писало, что, по израильским оценкам, Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала после атаки Израиля 26 октября.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.