Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили об ударах Израиля по двум объектам ВПК Ирана

Reuters: Израиль поразил центр производства ракет Ирана в Ходжире и Парчин

close
Mohamed Azakir/Reuters

Израиль поразил центр производства ракет Ирана в Ходжире и военный комплекс Ирана Парчин в пригороде Тегерана. Об этом сообщает РИА Новости.

Младший аналитик аналитического центра CNA в Вашингтоне Декер Эвелет заявил, что данные об ударах подтверждаются спутниковыми снимками компании Planet Labs, согласно которым в Парчине уничтожены три строения, в которых производилось твердое топливо, а также склад.

При этом американское издание Axios сообщило, что удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране. По данным издания, были выведены из строя критические компоненты для разработки таких ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Перед этим Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, где изготавливались ракеты, а также по ракетным комплексам класса «земля-воздух» и дополнительным иранским воздушным объектам. Издание Sky News Arabia писало, что, по израильским оценкам, Ирану понадобится год на восстановление ракетного потенциала после атаки Израиля 26 октября.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами