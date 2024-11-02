В Иране оценили технические возможности страны для производства ядерного оружия

Глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявил в интервью телеканалу Al Mayadeen, что Тегеран обладает всеми возможностями, которые позволят при необходимости создать ядерное оружие.

По его словам, Иран не имеет никаких препятствий в том, что касается именно технической стороны вопроса, и единственным «сдерживающим фактором» является предписание руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что Исламская Республика не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

Говоря о ядерной доктрине Ирана, Харази отметил, что шаги по ее изменению возможны, «в особенности, если Иран столкнется с экзистенциальной угрозой». При этом в конце октября в МИД Ирана заявляли, что республика не станет менять ядерную доктрину и разрабатывать ядерное оружие на фоне недавнего удара Израиля по военной инфраструктуре Ирана.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны.

Министерство иностранных дел Ирана, комментируя удар со стороны Израиля, заявило, что мировому сообществу необходимо принять меры, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке. Тегеран напомнил об ответственности каждой страны — члена ООН, а также стран — членов Женевских конвенций.

Ранее президент Ирана пообещал врагам страны «взвешенный и продуманный» ответ.