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В Иране заявили, что удары Израиля не повлияли на военный потенциал Ирана

Глава Совбеза Ахмадиан: удары Израиля не повлияли на военный потенциал Ирана

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Ammar Awad/Reuters

Ракетный удар Израиля по Ирану никак не повлиял на оборонный потенциал исламской республики. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан на встрече с руководством офиса радикального палестинского движения ХАМАС в Тегеране, передает ТАСС.

Ахмадиан добавил, что, несмотря на ликвидацию израильскими военными лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и его сподвижников, «сопротивление» продолжает свой путь и борьбу (против Израиля. — Прим. ред.).

Глава Совбеза Ирана подчеркнул, что исламская республика и ее союзники будут сражаться «до последнего вздоха и освобождения Иерусалима».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия реально постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации.

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Конфликт Ирана и Израиля
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