В Иране заявили, что удары Израиля не повлияли на военный потенциал Ирана

Ракетный удар Израиля по Ирану никак не повлиял на оборонный потенциал исламской республики. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан на встрече с руководством офиса радикального палестинского движения ХАМАС в Тегеране, передает ТАСС.

Ахмадиан добавил, что, несмотря на ликвидацию израильскими военными лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и его сподвижников, «сопротивление» продолжает свой путь и борьбу (против Израиля. — Прим. ред.).

Глава Совбеза Ирана подчеркнул, что исламская республика и ее союзники будут сражаться «до последнего вздоха и освобождения Иерусалима».

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия реально постоянно делает все, что возможно, для того, чтобы призвать к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации.