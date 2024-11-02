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Лавров рассказал, что грозит Украине при срыве договоренностей

Лавров: срывая все договоренности, Украина теряет все больше территорий

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Чем дольше украинские власти срывают договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира, передает РИА Новости.

«Чем дольше украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается», — сказал он.

31 октября Лавров заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского передать Киеву американские ракеты Tomahawk вызвало оторопь в США.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все «планы мира» президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные газеты, обнародовав информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

Ранее Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского.

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