Все «планы мира» президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы скорее «затянуть по уши» в войну страны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал намерения украинского президент получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk.

«Все «планы победы» - секретные, не секретные - они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это», — сказал Песков.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

Позже депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский просчитался с планом получить от Соединенных Штатов ракеты Tomahawk.

Ранее в Киеве удивились реакции в США на просьбу передать ракеты Tomahawk.