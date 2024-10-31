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Лавров назвал тупой «формулу мира» Зеленского

Лавров: «формула мира» Зеленского тупая, а его «план победы» шизофренический

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой. Об этом он заявил на Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет РИА Новости.

Лавров отметил, что на Западе много лет полностью игнорируют дискриминацию русскоязычных граждан на территории Украины.

«На это грубейшее нарушение устава (ООН - ред.) русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую «формулу мира» Зеленского», — сказал он.

Лавров также добавил, что «план победы» Зеленского является «шизофреническим».

В свою очередь официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что представленный союзникам Украины «план победы» Владимира Зеленского вызвал у них обеспокоенность.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над так называемой «формулой мира» с июля, завершить ее составление планируется в ноябре.

Ранее Зеленский заявил, что Запад давит на Украину из-за «плана победы».

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