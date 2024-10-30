Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk

Западные газеты, раскрыв информацию о секретной части так называемого «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у США дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками. Об этом на пресс-конференции для североевропейских СМИ заявил украинский лидер Владимир Зеленский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения?» — сказал он.

По словам Зеленского, такой подход западных СМИ означает, что между союзниками нет ничего конфиденциального.

До этого газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

Ракеты Tomahawk являются одним из самых мощных вооружений Соединенных Штатов и стоят на вооружении военно-морских сил — в том числе подводного флота. Их приблизительным аналогом являются ракеты «Калибр» Вооруженных сил России.

Ранее в Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине.