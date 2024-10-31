В Кремле прокомментировали сотрудничество РФ и КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военные договоренности между Москвой и Пхеньяном не должны никого ни пугать, ни заботить. Его слова передает ТАСС.

«Мы остаемся приверженными тому договору, который мы подписали. Мы остаемся приверженными нашим интересам развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — поделился Песков.

Он подчеркнул, что право РФ и КНДР развивать отношения — суверенно.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос журналистов, помогла ли Россия Северной Корее с ракетными технологиями.

По его словам, запрашивать подобную информацию «наверное» надо в Министерстве обороны.

Также бывший сотрудник госдепа США Дэвид Тафури говорил, что Соединенные Штаты должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и Китай, являющиеся союзниками Москвы, могут отправить свои войска в Россию для последующего участия в спецоперации.

Ранее Захарова посоветовала уточнить в Пхеньяне дислокацию военных КНДР.