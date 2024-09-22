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В США выразили тревогу из-за углубления связей РФ, Китая, Ирана и КНДР

Bloomberg: глобальное неповиновение создает растущие трудности для США

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Depositphotos

США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой Россия, Китай, Иран и КНДР углубляют взаимодействие, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По мнению экс-постпреда Кении при ООН и директора Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Мартина Кимани, влияние Соединенных Штатов ослабевает, это происходит быстро.

Например, коалиция во главе с США не смогла решить проблему с йеменскими повстанцами-хуситами, атакующими суда в Красном море. Также Вашингтон и союзников вытеснили с баз в Африке, где Пекин и Москва усиливают свое влияние, говорится в публикации.

Накануне кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно сохранять сотрудничество с Россией и Китаем.

До этого он обещал наладить отношения с РФ и КНР в случае победы на предстоящих выборах президента США, которые пройдут 5 ноября. Китай и КНДР не будут врагами США, если Белый дом возглавит «разумный президент», подчеркивал Трамп.

Ранее США обвинили в попытке навязать войну России и Китаю.

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